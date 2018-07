Cualquier excusa es buena para una 'party'... ¡Así lo vemos en las twitpics de las celebrities!

La 'resaca' del 4 de julio en EEUU ha dejado el Twitter con fotos de nuestros famosos en plena fiesta. Alessandra Ambrosio subía una foto en la playa con un look muy a lo 'madre patria', con camiseta de bandera estadounidense incluida. Justin Bieber y Selena Gómez subían una foto muy juntitos el mismo día, dejándonos, una vez más, locos perdidos. ¿Están juntos de nuevo, o no? Miley Cyrus, por su parte, subía una foto con Liam Hemsworth... ¡Esto es un no parar!

También hemos podido ver a la guapa Jessica Alba presentando su nuevo libro, 'The Honest Life'. El rapero y marido de Beyoncé, Jay Z subía una foto bebiendo agua en un descanso mientras interpretaba su tema ‘Baby Picasso’, en una galelría de Nueva York.

Algunas de nuestras más 'celebs' modelos también han querido compartir con nosotros algunas de sus mejores capturas. Las modelos Gisele Bundchen daba los buenos días a la madre tierra, Malena Costa subía unas ‘pics’ en el desfile de Guillermina Baeza y en otra del brazo del internacional Jon Kortajarena.

Esta semana las twipics, como no podían ser de otra forma, traen dos 'selfie': el de la modelo Bar Refaeli y el de Kesha. También, Blanca Suárez nos dedicada un dulce despertar. Por último, son varias las fotos que tenemos del rodaje de 'Galerías Velvet': Miguel Ángel Silvestre y Paula Echeverría compartían los entresijos de la nueve serie.