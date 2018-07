Cómo lucir palmito, 'autopromocionarse' o dar envidia en las twitpics de la semana

CONOCE A LAS 'CELEBS' POR SU TWITTER

¡Ya está aquí! Y no, no nos referimos sólo al fin de semana, sino también a la recopilación de las mejores fotazas que nuestras celebrities comparten con nosotros a través de Twitter. Que si unos morritos por aquí, que si luzco palmito por allá. Estampas familiares, momentazos con los amigos y mucho más. Eso sí, lo más divertido sin duda ver a la modelo Cara Delevigne con una caca de paloma en plena frente. ¡Para que luego digan que nuestras 'celebs' no tienen sentido del humor!