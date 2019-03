Las celebrities se ponen amorosas en las twitpics más románticas por San Valentín

LAS MEJORES TWITPICS DE LA SEMANA

¡Pero cuánto amor! Y es que es normal: San Valentín está aquí. Como es normal nuestras celebrities han derrochado amor por los cuatro costados: ya sea en pareja, con amigos, con la familia, con las mascotas… ¡’Love is in the air’! Las rosas rojas, los bombones, los besos, los abrazos y las muestras de cariño no han faltado en las twitpics de esta semana. Alba Carrillo, Ana Fernández, Miley Cyrus, Louis Tomlinson… ¡Viva el amor!