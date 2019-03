Las celebrities nos sorprenden con twitpics de lo más curiosas...

La cantante Raquel del Rosario, ha subido una imagen en su cuenta de Twitter en la que podemos verla con la cabeza completamente cubierta de rulos, con la que ha conseguido acaparar nuestra atención. A otro que le gusta ser de lo más llamativo es a Psy, que visitó en Australia el set de la nueva peli de Hugh Jackman... El cantante y el actor terminaron bailando Gangman Style, un tema con mucha garra.

Como si no estubiésemos ya suficientemente nerviosos ante el estreno de la nueva temporada de 'El Barco', Giselle Calderon caldeó más el ambiente mostrándonos una imágen de los momentos previos a la presentación de la serie. Otros que también se encuentran de rodaje son nuestros queridos actores de 'Con el culo al aire', y han sido ellos mismos en su Twitter quienes nos han enseñado fotos en el plató, en el camping, entre toma y toma y durante la grabación.

Finalmente Joe Jonas se ha aficionado a la moda de los tatoos, el que luce en el brazo significa 'ayúdenme y déjenme ayudarlos'. Otra que deja claro cuales son sus dos adicciones es Snooki: su pequeño Lorenzo y ahora... ¡el té verde!

Silvia Alonso y Dafne Fernández no sólo son dos hermanas que se quieren y se adoran en la ficción, es que además son amiguísimas en la vida real, tan amigas como para compartir una tarde en el gym. O Laura Sánchez también lo pasa genial entre amigas, en su noche de chicas. Menos fiesta y más trabajo tiene Ariadne Artiles, entre galas y sesiones de fotos le hacen falta unos buenos cafés mañaneros. Otro que parece ser como el resto de los mortales es Miguel Ángel Muñoz que no se atreve con esta salsa tan picante. Y como quien se va a Cuenca... ¡Angy Fernández se marca un viajazo a Las Vegas! O su ex compi, Úrsula Corberó también se ha ido de viaje, lo pasa genial en el AVE en compañía de Eloy Azorín.

Hace poco supimos que Colate ha recibido un requerimiento por parte de su exmujer, Paulina Rubio, para que mantenga en secreto los entresijos de su divorcio, las cosas están cada vez peor en esta parejita y parece que Pau espera recibir el cariño que le falta de su pequeña mascota. Otro que prefiere la compañía canina es Xuso Jones, que nos presenta a sus dos 'colegas'.

Están también los que prefieren la vida en compañía de los humanos, Sofía Vergara que nos enseña barriguita "ficticia" con sus compis en el set de rodaje. Soraya y Álvaro Benito se van juntos de cata de vinos para La Fundación Voces, que organizó una vendimia solidaria en Valladolid. Y Usher, que celebra su cumple con Tom Cruise, a quien observamos sonriente y disfrutando de la noche.