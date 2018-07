Las celebrities nos deleitan con su relax y buen humor en las Twitpics de la semana

La primavera tiene algo que sienta fenomenal y si no te lo crees no tiene más que ver las mejores Twitpics que nos han dejado nuestras celebrities durante la semana. Y claro, con la excusa del buen tiempo, ellas aprovechan para lucir tipazo y dejarnos alguna fotito en mini bikini, como ha hecho Doutzen Kroes. ¡De infarto!

El Festival de Coachella también nos ha dejado algunos fotones como el de Alessandra Ambrosio complementando su atuendo festivalero con gesto hippy de la paz y Emma Robberts con una amiga. Los chicos de One Direction imitando a un fortachón o Taylor Swift y Ed Sheeran en Disney Wolrd tampoco te las puedes perder.

Quienes dicen que los famosos no son cariñosos mienten. Ellos derrochan amor por los poros de su piel pero eso sí, sólo con quien ellos quieren. No te pierdas a Bar Refaeli de lo más acurrucadita con sus perros , a Angy posando súper divertida con su chico y la tierna imagen que nos dejó Charlize Theron de sus pies junto a los de su hijo en un evento en el 'Toms's One Day Without Shoes'.

El momento 'friends' no puede faltar y por eso nos ha encantado la foto de Thais Blume, Xenia Tostado, Amaia Salamanca y Úrsula Corberó poniendo posturitas después de una noche de chicas. Jessica Alba, Nicole Ritchie y Kelly Sawyer también se lo posaron pipa fotografiándose con bigote y sombrero en un evento y, para divertida, Blanca Suárez con cara de guerrera empuñando una pistola de agua y llena de espuma.

Y, como es habitual, nuestras 'celebs' también se muestran de lo más coquetas y por eso Dafne Fernández decide enseñarnos su perfecta manicura, Hilary Duff nos pone morritos con sombrero rojo y Joe Jonas posa con unas gafas de sol a la última y multicolor. Pero para presumida, Selena Gomez enseñando manicura a juego con la funda del Iphone. ¡'Fashion Victim' total!