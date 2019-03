Anna Simón, Kim Kardashian o Maxi Iglesias celebran la llegada de la Navidad con las mejores twitpics de la semana

Las celebrities lo tienen todo listo y a punto para este gran dia: la Navidad, y es hora de abrir los regalos y compartirlos con nuestros seres queridos y nosotros os regalamos las mejores twitpics de la semana de nuestras celebrities.

Las chicas 'Velvet' no se separan ni en las vacaciones de Navidad y lo celebran yéndose de compras en Suance; para las que se sienten más caseras como Helen Lindes, optan por quedarse en casa descansando con su marido Rudy Fernández y en compañía de su mascota; Cristina Pedroche se enfunda en un look muy festivo y aparece con un vestido de lentejuelas estilo 'abeja Maya'.

Los cantantes que no paran quietos estas navidades son David Bisbal y David Bustamante, quienes prefieren compartir sus actividades: el almeriense opta por hacer una ruta en bici y el marido de Paula Echevarría por enseñar que su voto en las elecciones generales importa.



Los que quieren coger fuerzas para salir de fiesta el día de Navidad son Justin Bieber y Selena Gomez quienes se imitan y duermen junto a sus hermanos pequeños, pero no nos confundamos, cada uno duerme en su respectiva casa.



Los selfies de la semana han sido protagonizados por Anna Simón, Maxi Iglesias, Kim Kardashian, Berta Collado, Alba Carrillo, Demi Lovato, Miriam Giovanelli… Sin duda este 2015 ha sido el año de los selfies y en esta semana triunfan los autoretratos navideños. Miley Cyrus, como siempre dando la nota, esta vez se disfraza de caca de whatsapp.



Auryn celebra por todo lo alto la llegada de la Navidad y Vanessa Hugnes lo hace con una fiesta sorpresa, en cambio Justin Bieber escoge felicitar a sus seguidores y se pone un gorrito de Papá Noel, mientras Kylie Jenner prefiere disfrutarlo con las amigas en la costa. Nos encantan nuestras celebrities y la Navidad y la combinación de ambos conceptos es ideal, y no había mejor manera de desearos Feliz Navidad desde Celebrities.es.