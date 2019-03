Abraham Mateo, Berta Vázquez, Justin Bieber o Miley Cyrus calientan motores para celebrar San Valentín con las mejores twitpics

¡Vaya semana más movidita han pasado nuestras celebrities preferidas! Y como siempre, no han querido desperdiciar la ocasión de guardar para el recuerdo sus momentos más especiales de estos últimos días. Así, muchos han aprovechado la gala de los premios Goya 2016 para fardar de modelito en sus redes: Amaia Salamanca luce espalda con su vestido y bromea con Megan Montaner, Marta Hazas y Álex García sonríen a la cámara y Úrsula Corberó presume de pierna con la famosa raja de su falda.

Después del fin de semana, las celebs necesitan un poco de relax, y qué mejor manera de pasar un rato agradable que con sus queridas mascotas. Abraham Mateo se ha echado la siesta con su perro, Miriam Giovanelli ha disfrutado un montón con su gatito y Andrea Duro ha tenido sesión de mimos con su perrito. Aunque otros prefieren pasar el tiempo tocando la guitarra, como Berta Vázquez, haciendo ejercicio, como Irina Shayk, o ensayando sus temas, como David Bisbal o Zayn Malik.

Aparte de los que han disfrutado del Carnaval a tope, como Berta Collado imitando a un militar o Kendall Jenner, caracterizada como la mujer del cartel de ‘We can do it!’, otros han pasado tiempo con la familia y los amigos: Angy Fernández ha salido a cenar, David Bustamante ha tenido comilona, Elsa Pataky se ha divertido con su hija India, Justin Bieber no ha parado quieto, Lea Michele se lo ha pasado en grande con sus amigas, Paula Echevarría ya está a tope con el equipo de ‘Velvet’, y Zac Efron no ha parado de hacer el tonto con sus compañeros.

Por otra parte, Madonna y Selena Gomez han tenido semana nostálgica y han compartido fotos de hace unos añitos. Y no podían faltar las autofotos, ¡porque nuestros famosos se quieren (y les queremos) mucho! Pablo Alborán no puede salir más guapo, Patricia Conde nos manda besitos, Miley Cyrus se hace sus peculiares fotos, Mario Casas nos enamora una vez más, María Valverde saca su lado divertido, Abraham Mateo nos invita a comer con él y Anna Simón nos saluda de lo más guapa. ¡Nos encantan!