Zac Efron se corona por encima de Cayetano Rivera como la foto más sexy en Instagram

La batalla celebrity más hot ha llegado a su fin y, tras una dura lucha cuerpazo contra cuerpazo, ya tenemos ganador: parece ser que Zac Efron vuelve locas a las votantes, pues el actor ha conseguido superar con creces a Cayetano Rivera sobre el ring rosa.

Y es que la mezcla del buen sentido del humor con un cuerpo de infarto de buena mañana no puede dejarnos indiferentes. Efron subió una imagen de su musculado torso desnudo en la que se le puede ver con una pose inocente: "Me he levantado así", escribía en el post, haciéndonos creer que esos abdominales y esos bíceps venían de serie.

Zac cada día nos sorprende más, pues aparte de esa carita de ángel que nos tiene encandiladas, últimamente ha desarrollado unos enormes músculos en el gimnasio debido al papel que tiene en 'Dirty Grandpa', la nueva peli que ha hecho junto a Robert de Niro y que presentó en el programa 'Jimmy Kimmel Live!', lugar en el que se hizo la maravillosa foto. ¡Enhorabuena por el triunfo!