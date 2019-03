Zac Efron, un chico sexy con pelo y sin él

A pesar de que los protagonistas de High School Musical, Vanessa y Zac, han roto su relación hace tan sólo unos días, parece ser que Efron ya se está centrando en otras cosas, concretamente en su trabajo en la gran pantalla.

Tanto es así, que el actor se ha sometido a un auténtico cambio de look por exigencias del guión, se ha transformado en un soldado del ejército de los pies a la cabeza para The Lucky One, su última película. Para ello, Zac Efron se ha rapado para convertirse en un militar.

La primera en hacerse eco de este espectacular cambio de look ha sido una de sus múltiples seguidoras que se acercó hasta el set de rodaje y pudo hacerse una foto con su ídolo, que ya no lucía sus habituales mechones castaños. Ella ha sido la encargada de que la imagen ya esté circulando por toda la red.