Ylenia de ‘Gandía Shore’ se desnuda para Interviú tras operarse el pecho

Hacía muchísimo tiempo que no sabíamos nada sobre ella y ahora ha regresado a lo grande.

Ylenia, una de las participantes más polémicas de Gandía Shore, se convierte en la portada de Interviú para mostrar sus encantos. La de Benidorm se deja ver de nuevo en paños menores tras pasar por el quirófano para operarse el pecho.

Además, la rubia se despacha bien a gusto sobre el programa en el que participó: “Me siento utilizada por el programa, pero no sólo yo. Nos sentimos utilizados todos”.

Asegura que ella no es tal y como la vimos en televisión: “A mí no me ha visto de normal nadie. Solo de fiesta, enfadada y liándola mucho. Esa no soy yo”.