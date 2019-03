POSADO PARA DT

Que Xabi Alonso levanta pasiones no es ningún secreto. Lo que no sabíamos es que tras esa carita de chico tímido, se escondía un gentleman de mirada hipnótica. En este making of de un reportaje para una conocida publicación masculina demuestra que no sólo es un gran futbolista, también es un modelo más que aceptable.