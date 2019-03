William Levy repite título y se corona como el hombre más sexy del año

Actor, moldeo, bailarín… el polifacético William Levy está de enhorabuena. La revista People lo ha vuelto a coronar como hombre más sexy del año. De origen cubano, William es un rubiales irresistible que nos ha conquistado a todos. Y es que no hemos podido olvidarnos de este hombretón desde que lo vimos en un conocido spot de patatas.

El actor ha concedido una entrevista exclusiva a la revista en la que habla acerca de su relación con la actriz Elizabeth Gutiérrez y confirma que, por ahora… ¡no hay boda! Además Levy muestra su faceta más tierna y nos habla sobre su infancia: “Crecí viendo lo que a una mujer le gusta, no le gusta, lo que mi mamá buscaba en un hombre y no lo encontraba y por eso estaba soltera”.

El cubano ha confesado que es todo un romanticón y detallista: “De vez en cuando sorprendo a Elizabeth. Me encanta hacer el desayuno, pero no se lo llevo a la cama porque tampoco hay que mal acostumbrarla”. No nos extraña que este guapérrimo se haya hecho con el título más sexy porque se lo merece. Nosotros también queremos a un William Levi en nuestras vidas.