William Levy demuestra cómo se baila una rumba bien ‘bailá’

¡PARA QUITAR EL ‘SENTÍO’!

Desde que lo viéramos anunciando unas patatas frías, este ‘morenaso’ nos tiene como loc@s. William Levy irradia sensualidad por cada poro de su piel y si no lo crees, tienes que verlo bailando una rumba en el programa ‘Dancing with the Stars’. Ya nos gustaría ponernos en la piel de esa bailarina con la que se retoza…