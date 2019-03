William Levy, el chico de las patatas que está... ¡Irresistible!

“Buenas jovenazo”, así es como le da la bienvenida la policía en el nuevo spot que protagoniza de las patatas 'Lay's'. Ahora ya os suena, ¿verdad? Pues este guapérrimo se llama William Levy, un artista polifacético de origen cubano que ya ha hecho grandes pinitos en el mundo del cine, la televisión o el teatro.

Lo conocimos de la mano de la bella cantante Jennifer López, quienes juntos protagonizaron el videoclip de la artista llamado ‘'I'm Into You’ y cuyas escenas dieron mucho que hablar. Tanto que llevaron a sonados rumores sobre un posible acercamiento entre la cantante latina y el galanazo de Levy. ¡No era para menos, JLo!

Y lo de galán no es un piropo gratuito porque el joven, de 31 años, ha sido protagonista de muchas telenovelas como 'El triunfo del amor', que arrasa en las tardes de NOVA; dos películas tras estudiar Arte Dramático en Miami y Los Ángeles, varias obras de teatro, es modelo desde bien pequeño para la agencia 'Next Models', participante de dos realities en televisión... Vamos, una celebrity en toda regla fuera de nuestras fronteras pero que ahora ya podemos empezar a conocer...

Bailes como los que muestra cada semana en el programa americano ‘Dancing With The Stars’, donde actualmente está demostrando que lo suyo es ser el 'rey' también en las pistas. Y después de saber todo esto y de ver el espectacular y trabajado cuerpo que el chico gasta, esos ojos color avellana, sonrisa impoluta y sobrada inteligencia... ¿Tendrá algún ‘defectillo’ William? Si es que se puede considerar así, tiene dos hijos con la actriz de ascendencia mexicana Elizabeth Gutiérrez, con la que compartió una historia de amor. Pero... ¡terminada en 2011!

Y aunque los medios de comunicación americanos no cesan de decir que el buenorro de Levy ha vuelto con su ex Elisabeth, lo cierto es que él mismo ha declarado que tan sólo mantiene una excelente relación con la que es madre de sus hijos. Además, se le ha relacionado con otras bellezas del mundo celebritero americano como la popular actriz Maite Perroni. ¡Pero hasta ahora, novia oficial no tiene! ¿A que os alegra saber la noticia?