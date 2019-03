Víctor Sevilla e Ignacio Montes, protagonistas de 'Vive Cantando', enseñan carne en 'Shangay'

Mientras ellos 'viven cantando', nosotr@s vivimos deseando verlos cada martes en el barrio de la Gloria haciendo de las suyas y derrochando talento y sonrisas a través de la pequeña pantalla. Víctor Sevilla e Ignacio Montes ya nos han conquistado y nos han puesto el corazón muy pero que muy contento.



Víctor se caracteriza por su bonita sonrisa y su lado canalla, mientras que la apariencia tímida de Ignacio nos ha hecho lanzar ya algún que otro suspiro.



En la ficción, Víctor Sevilla interpreta a Jeco, el hijo de Candela y Mariano. Presume de ligar con todas, hasta con las madres de sus amigos, pero lo cierto es que no se come un colín, seguro que con ese cuerpazo y esa sonrisa de infarto esto no le pasa en la vida real. Por su parte, Ignacio Montes es Carlos, el hijo de Asun y Julian y la obsesión de Paula... ¿Vivirán algún romance en la serie?

'Vive Cantando' se ha convertido en la ficción más vista de la temporada, siendo líder de audiencia y uno de los grandes aciertos del momento. Con estos dos portentos... ¡como para perdérnosla! Cada martes a las 22:30 en Antena 3 tienes una cita con ellos... ¿Te la vas a perder?