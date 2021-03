La vida de Vicky Martín Berrocal ha dado un vuelco desde hace algunos meses, y no solo por haberse mudado a vivir a Portugal con su pareja, Joao Viegas Soares, sino también por el cambio de mentalidad que ha tenido y que la ha llevado a apostar por un estilo de vida mucho más saludable al que tenía. Y es que el pasado noviembre, la diseñadora aseguraba en una ronda de preguntas hechas por sus fans que el peso es algo que "jamás le preocupó" y confesaba además que "Hay gente a la que le gusta hacer otras cosas pero a mi me gusta comer" a lo que añadió "Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Además soy una persona con sentimientos débiles pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con buen corazón. No soy perfecta pero sí real".

Pero, sin embargo, poco después, empezó una exitosa rutina de entrenamiento que le ha hecho perder peso de una forma radical, tal y como te mostramos en la imagen del vídeo de arriba. En dicha instantánea se ve a la sevillana con un mono vaquero en un precioso escenario andaluz, que acompaña con el título: "La lluvia en Sevilla es una maravilla". Y, por supuesto, su espectacular cambio físico es lo que más ha llamado la atención entre sus seguidores, quienes no han dudado en comentarlo.

"Pues ha dado resultado el esfuerzo en la comida y en los ejercicios. Muy bien felicitaciones, cada día mejor. Cuando se quiere se puede…", decía un usuario, "Madre mía que delgada estás. ¿Cuántos kilos has perdido?", preguntaba otra fan sorprendida o "Estás guapísima y delgadísima!!! ¿Qué haces??", cuestionaba una usuaria deseosa de saber el secreto de Vicky. Y es que, sin duda, este es uno de los cambios físicos de famosos más notables que nos ha dejado el 2021 hasta ahora. ¡Dale al play!

