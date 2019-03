Verónica Romero se desnuda para celebrar los 15 años de 'Operación Triunfo' en la revista Primera línea

El reencuentro de los concursantes de la primera edición de 'Operación triunfo' ya es un hecho y falta muy poco para que podamos verlos de nuevo juntos sobre un escenario. La fecha elegida para el concierto que van a ofrecer es el 31 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Así, tras la expectación que se ha formado estos meses una de sus concursantes ha querido celebrar el 15 aniversario del inicio de 'OT' quitándose toda la ropa y posando desnuda en la revista Primera Línea donde aparece junto a Torito. La elegida es Verónica Romero quien presume de un cuerpazo musculado y fibrado.

Además, Verónica ha concedido una entrevista donde comenta que se alejó del resto de sus compañeros al finalizar el concurso: "Cuando terminó el programa, cada uno se fue por su lado, todos hicieron su vida y yo seguí con mis amistades de siempre. Necesitaba romper con algunas cosas del pasado y hacer mi vida".

La valenciana además ha subido la temperatura no solo con sus imágenes desnudas sino hablando de sexo y confesando que no es "muy escandalosa" en la cama: "No soy ni calladita ni muy gritona, soy de suspirar", y revela que cuando está con un hombre no tiene "tabúes sexuales".

La cantante termina desvelando alguna que otra práctica sexual: "Lo he probado por detrás y me gustó, pero tengo que estar superrelajada".

Verónica no ha sido la única triunfita que ha posado para Torito, así antes que ella ya se desnudaron Rosa López, Nuria Fergó o Chenoa.

