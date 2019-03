Venus O'Hara, la Sex Teacher de Celebrities.es, protagoniza la portada de Interviú para presentar su propio vibrador

La portada de esta semana de Interviú llega más 'hot' que nunca con una protagonista de lo más especial, la Sex Teacher de Celebrities.es. Venus O'Hara vuelve a la primera página de la popular publicación después de cinco años con un sueño cumplido: ser probadora de vibradores. Pues sí, la bloguera ha testado más de 300 juguetes eróticos en este tiempo.

El motivo de este regreso ha sido la presentación de su nueva creación, un vibrador diseñado por ella y fabricado por Adrien Lastic, una empresa con sede en Mataró, Barcelona. El juguete, llamado O Venus, es ligero, recargable por USB y también para zurdas y Venus asegura que "quiero que el precio sean 69 euros, obviamente". En cuanto al eslogan, será "Oh my God. Oh Yes. O Venus".

Interviú ha presentado el vibrador con un divertido cómic en el que la Sex Teacher, al no tener un hombre al que llevarse a la cama, decide crear su propio juguete sexual. Junto a una sesión de fotos en las que O’Hara no deja nada a la imaginación, la experta en fetichismo habla acerca del sexo sin pudores, del mundo de los juguetes eróticos y de los placeres de la masturbación.

"No acabo de fiarme de la industria de los juguetes, que no está regulada. Es algo que me preocupa y que estoy investigando a nivel personal cada vez más", asegura. "Todo el mundo se ha puesto a fabricar como algo liberador, pero hay un lado oscuro del juguete erótico", añade, recomendando que el uso del vibrador "estaría bien" por primera vez a los 13 años.

"Desde 2003 decidí no volver a follar por follar. Necesito pasión, ¡quiero ver cohetes!", comenta cuando le preguntan acerca de sus amores. Asimismo, Venus ha confesado que acaba de descubrir un nuevo fetiche de lo más particular: las axilas peludas. ¡Nos encanta nuestra Sex Teacher!