¡Vaya cambio, Falete!

Parece que a Falete se le han quitado todos los males. Y no es de extrañar porque con lo que tiene ahora en casa, más le vale que se olvide ya del ‘esmirriao’ (Isaac) y compañía. Su espectacular nuevo novio, Antonio Aguilera, es la portada de la revista ‘Oh my Devil’ de este mes.

Con el torso al descubierto, un bronceado de solarium y unos pantalones de boxeador, el go-gó más famoso de la televisión luce ‘palmito’ en una de las portadas de la revista ‘Oh my God’.

No sabemos si lo que ha seducido a Rafael Ojeda, Falete, es la dulzura con la que sostiene al chihuahua enano con el que su novio aparece en la foto. O si ha sido su cuerpo de escándalo, que poco tiene que ver con el de su anterior ‘compañero’. Juzguen ustedes mismos.

El caso es que esta historia no parece creérsela nadie. Llevan cinco meses juntos, de los cuales han dedicado cuatro y medio a desmentir los rumores que hablan de un montaje del artista para promocionar a su joven ‘cachitas’. Pero ellos aseguran que se quieren y que está muy enamorados. ¿Estarán pensando ya en boda, con secuestro express incluido?