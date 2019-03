Utilizan la imagen de Scarlett Johansson para promocionar un sex shop

IMAGEN DE UNA TIENDA MEXICANA DE PRODUCTOS ERÓTICOS

Scarlett Johansson no gana para disgustos. Si alguien todavía no ha visto las imágenes que le hackearon y en las que aparecía desnuda, ahora puedes verla de esta guisa: ¡promocionando un sex shop! Sí, como lo lees... Y es que un tienda de productos eróticos ha utilizado una foto de la actriz para darse a conocer. ¿Lo más fuerte de todo esto? ¡Que no sabían que la rubia era la actriz! ¿En serio?