Usher se desnuda en Snapchat y lo enseña todo

Usher ha deleitado a todos sus seguidores de Snapchat con un desnudo integral. El cantante publica una foto como Dios lo trajo al mundo y aunque puso en emoticono en sus partes más íntimas, a sus seguidores se les ha quedado la misma cara de sorpresa que al muñeco cuando han descubierto lo bien dotado que está el cantante.

"Pasándolo bien en Snapchat", añadió como título a la imagen. Esta vez, al artista no le hizo falta cantar una sola nota para dar un gran espectáculo. Con esta sensual foto, Usher ha conseguido desatar todo tipo de comentarios. Por una parte, hay algunos seguidores que no dudan en criticar y consideran desmedida la publicación de Usher, mientras que otros no han podido hacer otra cosa que reirle la gracia.

Aunque la ventaje de Snapchat es que la imagen sólo dura unos segundos en la pantalla de tus seguidores, hay algunos que no han tardado en hacer una captura y compartir con el mundo entero los atributos del cantante para demostrar la grandeza del cantante más allá de su talento musical.