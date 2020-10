La atrevida foto que Úrsula Corberó le ha hecho a su novio Chino Darín completamente desnudo

Úrsula Corberó ha vuelto a incendiar las redes con un sexy desnudo. Sin embargo, esta vez, lejos de ser ella la protagonista, su papel en este posado de lo más sensual ha sido el de fotógrafa. Y es que, la actriz ha sido la encargada de fotografiar a su novio, Chino Darín, completamente desnudo, en una imagen que ha dado como resultado, no sólo una provocativa foto, sino también una de lo más creativa.

Sacando a relucir su otra faceta artística, la intérprete ha logrado toda una obra de arte. "Dale mecha", ha escrito el argentino junto a su imagen más provocativa. En un ambiente un tanto tenebroso y encendiéndose un cigarro, el actor nos ha regalado un posado completamente 'nude', tal y como su madre lo trajo al mundo, donde se puede apreciar su silueta y sus marcados músculos. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Ante su instantánea más revolucionaria, sus seguidores no han dudado en piropear el esculpido cuerpo del hijo de Ricardo Darín, que ha suscitado las miles de reacciones entre su comunidad de fans. "Una obra de arte", "Alguien que verifique mi pulso porque creo que me he muerto" o "Así debe ser estar en el cielo", son algunos de los comentarios con los que le han elogiado.

