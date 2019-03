Úrsula Corberó saca su lado más felino en un sensual reportaje en el que se descubre sin tapujos

Úrsula Corberó se convierte este mes en protagonista de la revista Glamour donde, además de posar de lo más sexy y salvaje, ha destacado las claves que tiene que tener un hombre para seducirla: "Me gusta que sea honesto y con sensibilidad. Y si además tiene sentido del humor, es generoso, trabajador y guapo, ¡pues mucho mejor!". Y añadía: "Yo de todos modos prefiero no seducir, nunca he sabido si se me da lo suficientemente bien, lo mejor que puedo hacer es tratarlo con naturalidad”. ¿Estaría describiendo a su chico, Andrés Velencoso?

La actriz, que parece estar pasando por uno de sus mejores momentos, también ha destacado los muchos compromisos profesionales que le esperan el próximo año y los muchos motivos que tiene para sonreir: “Estoy viviendo un momento maravilloso, compagino la serie Isabel con el rodaje de Anclados. Y en primavera estreno dos películas, Perdiendo el norte y Cómo sobrevivir a una despedida. Como ves no tengo motivos para no parar de sonreír”.

Y es que el éxito de la catalana está creciendo como la espuma y ya son muchos los seguidores que la acompañan en cada uno de sus proyectos: “Me gusta mostrarme tal y como soy, creo que la gente lo valora mucho. También soy partidaria de compartir mi vida cotidiana y mis pensamientos con ellos, al fin y al cabo me debo a esa gente, aunque no les conozca quiero tener una relación amistosa con ellos”.