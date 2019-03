Úrsula Corberó publica una imagen muy sexy en Instagram por su cumpleaños

Úrsula Corberó está de celebración, y es que la actriz cumple 26 años, y para celebrar este día tan especial ha querido regalarle a todos sus seguidores de Instagram una sensual foto de ella posando en bikini. La actriz presume de tipazo tumbada en unas rocas. ¡Felicidades!

Este verano 2015 está siendo uno de los mejores veranos de la actriz, y la felicidad se nota, ya que continuamente está publicando imágenes de sus planes divertidos, de sus amigos, y por qué no, de su cuerpazo en la playa.

En cuanto a su novio, Andrés Velencoso, no se ha olvidado del cumple de su novia, así que vía Twitter le ha mandado una felicitación donde le decía: "Happy birthday toooooooo youuuuuu!!!!!", ante este detalle, la actriz le ha respondido: "Thank's baby". Aunque no parezca gran cosa, la pareja no suele mostrar cariño en público, así que es un gran paso.