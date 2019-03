Úrsula Corberó: "Me gusta que los hombres hagan como si no me conocieran"

Úrsula Corberó es la chica del momento. Y es que con tan solo 22 años, se ha convertido en una de las chicas de la pequeña y gran pantalla más deseadas de los últimos años.

La actriz ha querido mostrar su lado más sexy y explosivo en una sesión fotográfica en exclusiva para el último número de la revista FHM. Además de ver a Úrsula terroríficamente irresistible, la actriz ha abierto su corazón en una entrevista en exclusiva donde ha confesado cómo le gustan los hombres y que a pesar de su pasada mayoría de edad, sigue siendo una niña.

"Me gustan los parques de atracciones y viajar. Soy bastante niña en ese sentido. Me quedé en los diez años”. Eso no impide que le gusten mucho los hombres. “Da igual que sean cachas o cerebritos, pero para que me gusten tienen que tener sex appeal”, afirma rotunda.

La catalana es una de las jóvenes más deseadas y no tiene problema alguno a la hora de conquistar a cualquier chico. Sin embargo, asegura que "cuando algún chico es muy fan de mi trabajo prefiero que no me digan nada. Es más, si lo saben, prefiero que tampoco me lo digan. Que hagan como si no me conocieran de nada”. Y es que ella es humilde y muy sencilla.

Su último proyecto en la gran pantalla está a punto de caramelo. Un filme escalofriante donde Úrsula comparte protagonismo con Luis Fernández, Maxi Iglesias y Amaia Salamanca. Una gran apuesta del cine español y que será el primer proyecto de terror proyectado en 3D y que cuenta con un reparto de excepción.

Nosotros estamos deseando ver a Úrsula de nuevo y seguir disfrutando de su belleza, arte y buen corazón. Y es que ella es, mortíferamente, irresistible se mire por donde se mire.