El cuadro de alto contenido sexual de Úrsula Corberó: "¿Se supone que esto es bonito?"

Úrsula Corberó ha querido compartir con sus seguidores su última adquisición: un cuadro en el que aparece una pareja desnuda manteniendo relaciones sexuales en una barca en mitad de un idílico lago mientras su mascota les observa.

La imagen deja claros algunos de los atributos de sus protagonistas, como el pecho de la mujer o el pene del hombre, y lo mejor es que muchos ven en ellos que son la propia actriz y su chico, Chino Darín, los que aparecen representados.

"Awwwwww How cute is this painting? Graciassss", escribe Úrsula en su post nombrando a la autora de la obra, en el que también podemos verla posando junto al cuadro con un sexy vestido de espalda descubierta y raja lateral infinita que combina con unos llamativos botines amarillos.

Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho de esperar, y muchos se preguntaban: "¿Se supone que esto es bonito?". ¡Dale arriba al play para verlo!

Seguro que te interesa...

La foto más ardiente de Úrsula Corberó: "Te miro sexy"