Tyler Hoechlin, el nuevo Superman de la serie 'Supergirl', revoluciona las redes sociales por su culo perfecto

Las reacciones han sido muchas en Twitter, la mayoría de sorpresa al ver los atributos físicos del actor, algunos incluso llegando a bromear que "Superman no es el hombre de acero... es el culo de acero" .

Y es que, el actor marca un trasero que llama la atención cuando se pone de perfil. Un detalle que no ha pasado desapercibido para nadie y han comparado las posaderas perfectas y redondeadas de Hoechlin con las del culo de las hermanas Kardashians o de Nicky Minaj.

This is a good Superman suit. A very good Superman suit. pic.twitter.com/cjgGoIxmr2