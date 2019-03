¡Ni turrón ni mazapán! Estas navidades queremos al bombón de Mark Wright

Descubrimos un nuevo dulce llamado Mark Wright. No es precisamente un pequeño bombón, sino que está bien dotado con unos músculazos fuera de órbita. Y es que ese cuerpazo se lo debe, en parte, a su finalizada carrera como futbolista semi- profesional.

Aunque su etapa deportiva pareció acabar antes de sus apariciones en ‘La única manera es Essex’, un programa de televisión, donde este británico se dio a conocer, a principios de este año el equipo de fútbol St. Neots Town le incorporó a su plantilla.

También ha debutado en series como ‘Soy una celebridad… Get me out of here', fue finalista para McFly´s Dougie Poynter, gracias al voto del público, y co-presentó el programa de televisión ‘Take me out’ entre otros.

Un currículum televisivo tan completo como él y su vida personal, porque este galán de pura cepa se ha relacionado con más de una de las actrices de las series y programas que ha protagonizado, como con Lauren Goodger o Lucy Mecklenburgh.

Así que aquí tenéis el regalo de reyes anticipado en forma de caramelo. Con este tipo de dulces nadie se querrá poner a dieta después de las vacaciones...