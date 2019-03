Las tres claves del éxito celebritero: blanqueamiento dental, brackets y fundas

Con el paso del tiempo, nuestras celebrities van mejorando con la edad. Pero no gracias a la madre naturaleza. No, no. Sino gracias a las grandes inversiones que hacen en sus cuerpos para estar perfectos. Pero no hay regla que se confirme sin una sorprendente excepción…

Este es el caso de Lindsay Lohan. La muchacha parece estar más preocupada por destruir por completo la belleza que le ha venido de serie que de cuidarse y mantenerse sana… Y es que sus problemas con el alcohol y su tonteo con las dorgas han pasado factura a la chica y luce una imagen de lo más preocupante. Y sino fijaros en su dentadura… ¡Amarillenta y con los paletos partidos!

El caso es tan preocupante que hasta su padre ha tenido que tomar cartas en el asunto y le ha pedido a su niña que se arregle su linda piñata, que al fin y al cabo dice mucho de una persona…

¿Habrá elegido una dentadura a la carta? Si quieres consejo Lindsay, nosotros te lo damos. Hay una larga lista de celebrities que han cambiado su sonrisa. Patricia Conde, David Bustamante, Celine Dion o Carlos Baute han recurrido a las fundas. Mientras que otros como Nicolas Cage, Zac Efron, Blake Lively o Miley Cyrus han optado por la ortodoncia. Eso sí, todos y cada uno de ellos no pueden resistirse a un buen blanqueamiento dental.