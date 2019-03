El trasero de Lady Gaga protagoniza la portada de su nuevo single 'Do what U want'

Si de algo está orgullosísima Lady Gaga es de su trasero, así lo ha demostrado la cantante sacando a relucir su pompis en la portada de su nuevo single, 'Do what U want', mostrando al mundo sus cachetes enfundados en un tanga muy 'flower power'.



Hasta 'Trending Topic' ha sido la cantante por la polémica fotografía. Muchos seguidores de la diva del pop se han manifestado a favor de la cantante, pero muchos otros están totalmente en contra de que Gaga luzca carne para vender más:



@nodigasicono

Así de fina y elegante es la portada del nuevo single d LADY GAGA.



@ARTPOPandMe

Si tuviera el culo de Lady Gaga también lo enseñaría



@JBlancoF_

Lady Gaga ya puede competir con Nicki Minaj por quién se puso unos implantes de culo más grandes



Germanotta, vuelve a dar la nota. Y es que, además, la letra de la canción que Lady Gaga interpreta junto a R. Kelly dice así: "No puedes tener mi corazón y no puedes usar mi mente, pero haz lo que quieras, haz lo que quieras con mi cuerpo". El tema se ha convertido ya en la canción más rápida del 2013 en llegar al número uno de las listas de ventas digitales. ¡'Applauses' para Gaga!