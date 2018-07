El topless de Selena Gomez para promocionar su nueva gira, Revival

¡Selena Gomez ya no es una niña! La artista quiere sorprender a sus fans con nuevos looks, peinados y maquillaje. Gomez, que es muy activa en las redes sociales, no para de publicar imágenes sobre su nueva gira: ensayos, bocetos para sus maquillajes y lo último ha sido un topless para alentar a sus seguidores a que no se pierdan su gira, 'Revival'.

La foto cuenta con casi dos millones de likes y miles de comentarios donde podemos ver que la más seguida de Instagram ha dejado con la boca abierta a todos sus incondicionales. Y no es de extrañar, Gomez aparece espectacular en blanco y negro y con una sonrisa perfecta. Según la artista, la imagen forma parte del 'behind the scenes' de su Revival Tour y la estrella se encuentra en el backstage. La artista protagonizó otro topless hace poco para la revista 'GQ' donde demostró que venía pisando fuerte con su último proyecto musical.

La ex de Justin Bieber tiene ya programados 40 conciertos y el 14 de noviembre tendrá una cita en Madrid para todos sus fans españoles. No sabemos si se verá las caras con Bieber ya que el cantante también actuará en la capital el 22 y 23 del mismo mes. ¿Casualidad? Aunque la expareja intenten pasar página el destino siempre los une.