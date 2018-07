El topless de Cristina Pedroche durante su visita a Tokio

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se encuentran pasando unos días en la cuidad que ha enamorado al cocinero y ahora a la presentadora: Tokio. Durante su visita la colaboradora de 'Zapeando' ha calentado las redes sociales compartiendo una imagen muy sensual en su perfil de Instagram.

Pedroche ha dejado sin aliento a más de un millón y medio de fans posando tan sólo con unas braguitas con la mano sobre el cristal desde el que tiene unas impresionantes vistas: "In love… in and with Tokio", decía.

Esta instantánea no es a lo que Cristina nos tiene acostumbrados. La mujer del chef suele compartir en redes sociales imágenes y vídeos de ella poniéndose en forma haciendo running, pilates, yoga… Ahora ha mostrado su lado más sexy y provocativo.

De esta manera se suma a la lista de celebrities que han revolucionado las redes sociales con sus sexys fotos. El último caso es el de la Adriana Abenia, quien posaba totalmente desnuda de buena mañana enredada entre las sábanas. Úrsula Corberó, Miguel Ángel Silvestre, Edurne o Vicky Martín Berrocal también forman parte de esta larga lista.