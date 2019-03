Tom Brady, el hombre que ha enamorado a la top mejor pagada: Gisele Bündchen

Un hombre del que bien podría decirse que ha llegado a conquistar a la moda y no precisamente por ser un profesional en el mundo de las pasarelas. Lo decimos porque Tom Brady es el marido de la top model Gisele Bündchen. Como dice el refrán: ‘Dios los cría y ellos se juntan’. ¡Vaya parejita!

Un deportista de élite que trabaja como ‘quarterback’ en el equipo de rugbi ‘New England Patriots’ y que le ha llevado a protagonizar la portada de varias revistas masculinas en su país como ‘GQ’ o ‘Details’ para lucir y dar ejemplo de cuerpazo. Además, Brady se considera todo un apasionado de la moda. Con un estilo informal a la hora de vestir, el chicarrón se caracteriza por lucir chaquetas de cuero y denim. Un ‘style’ que comparte con su mujer.

Pero antes de encontrar el amor en Gisele, Tom mantuvo una relación sentimental con Bridget Moynahan, la actriz protagonista de 'Bar Coyote', hasta finales del 2006. Y poco después de confirmarse la ruptura, Moynahan confirmó que esperaba un hijo del jugador, a quien Tom vio nacer en agosto del 2007. Ahora la relación con su ex no atraviesa su mejor momento. Y es que, según la prensa americana, Brady no se ocupa del pequeño desde hace años.

Sin embargo, con quién si parece ejercer de súper papá es con el hijo que tiene con la top, Benjamin Bündchen Brady. El único hijo de la pareja al que pronto podría llegarle un hermanito ya que son muchos los que aseguran que la brasileña podría estar embarazada.

Un hombre, como vemos, entregado al mundo del deporte y a la familia. Comparado en ocasiones con David Beckham en cuanto a estilo de vida se refiere. Y lo cierto es que, una vez repasado su vida, lo cierto es que poco tiene que envidiar al astro inglés. ¡Menudo hombretón!