Tom Brady habla sobre sus fotografías desnudo

El jugador de fútbol americano Tom Brady ha estado en el programa de radio 'Monday with WEEI in Boston' donde ha hablado sobre un episodio que vivió hace poco cuando salieron a la luz una imágenes de él desnudo.

Fue durante unas vacaciones a Italia con su mujer, la modelo Gisele Bündchen, cuando los paparazzis captaron a Tom tomando el sol sin bañador, a su lado se encontraba la top pero ella si llevaba el bikini puesto. Así, cuando le han preguntado por ello Brady ha contestado que de todo esto se aprende y "probablemente no vuelva a tomar el sol sin bañador".

"Normalmente piensas que las cosas privadas que haces son realmente privadas y no es hasta experiencias como ésta cuando te das cuenta de que no es así. Aun así, es una de las cosas de las que puedes aprender", dice al respecto.

Y es que, aunque estés muy pendiente de los fotógrafos como es el caso de este matrimonio siempre te pueden pillar en un renuncio: "Normalmente estoy muy pendiente de estas cosas y, los paparazzi, por su parte, no suelen ser muy discretos a la hora de seguirte". Además, también comenta que en ningún momento sintió que lo estuvieran fotografiando ni vio cámaras a su alrededor por lo que piensa que las instantáneas se tomaron a mucha distancia. Por último, Tom afirma que no se enteró de la noticia publicada por el por el New York Post hasta que llegó a su casa tras sus vacaciones.