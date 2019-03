Thom Evans, un dios del Olimpo que ha llegado a la tierra para honrarnos con su presencia

Seguramente su nombre no te sonará de mucho, pero a partir de este momento no podrás olvidarlo. Thom Evans es un dios del Olimpo del que habíamos oído hablar poco pero que a partir de ahora, protagonizará nuestros sueños más ardientes…

Y es que cómo no derretirse ante esa mirada capaz de fundir al acero, o cómo no desear tocar esos músculos tan bien definidos y esos brazos fuertes y torneados. En fin, que no nos extraña que lo normal sea encontrar fotos de él casi desnudo… ¡Si es que ese cuerpo no está hecho para ser escondido!

Pero, ¿quién es el? Pues este morenazo tan buenorro es escocés, ex jugador de rugby, y ahora se dedica al modelaje y a hacer sus pinitos en televisión. Todo podría ser perfecto si no fuera porque su corazón está ocupado por una estrella de la pequeña pantalla británica, Kelly Brook.

En fin, que por ahora no hay manera de ‘hincarle el diente’… Pero mientras podamos deleitarnos con esas imágenes en las que lo mismo te aparece embarrado tirado en el césped, que en una playa desierta luciendo palmito, nos conformaremos por el momento…