Thiago Catena, el brasileño con el que te perderías por los rincones de São Paulo

En Celebrities.es los jueves suben la temperatura. ¿Queréis saber quién se incorpora a nuestra galería más 'hot'? Es brasileño y se llama Thiago Catena. Este espectacular hombre sonriente de 27 años ha participado en un programa de MTV: 'Are You The One?.

Nacido en São Paulo, Thiago se define como un apasionado de la vida sana y de los deportes. El modelo ya ha posado desnudo para algunas campañas y es que el brasileño está para comérselo, aunque si quieres conquistarle sabemos que perfil de mujer busca: su chica ideal debe ser compañera y fiel, así que ya sabes.

Thiago con gafas, con gorra, en bañador o sin nada de ropa nos encanta y por eso ha sido incluido en la galería más ardiente, y además es un aperitivo para el verano tan caluroso que está a la vuelta de la esquina, un plan irresisitible sería perdernos con él por Brasil.