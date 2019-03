Taylor Swift posa muy sexy para la revista Vanity Fair

Taylor Swift ha mostrado su lado más sexy para el número de septiembre de la revista Vanity Fair. La cantante ha posado muy sensual ante el reconocido fotógrafo Mario Testino, pero además de las imágenes, la princesa del country ha hablado en una entrevista sobre sus amigas, y sobre el amor.

"Tenemos a chicas en el grupo que han salido con los mismos chicos", explicó la artista, y luego aclaró: "Nuestra hermandad tiene el lugar más alto en nuestra lista de prioridades. Eso es mucho más importante que cualquier chico con el que hayamos roto. Ahora más que nunca tenemos que ser buenas y comprensivas con las otras sin juzgarnos entre nosotras. Que nos gusten el mismo tipo de hombres no tiene que enfrentarnos". ¿Lo habrá dicho por Gigi Hadid?

La cantante también hablo sobre los chicos, diciendo: "No hay que buscar nada ni estar necesariamente abierto a nada, sólo tener en mente que si encuentro a alguien que no vaya a intentar cambiarme, esa será la única persona de la que me pueda enamorar. Porque ya lo sabes, yo estaba enamorada de mi vida".