Taylor Momsen hace ‘topless’ para promocionar su nueva gira, ‘Going to hell’

Desde que a muchas de nuestras celebrities les ha dado por ir de rebeldes por la vida, ya no saben qué hacer para llamar la atención a toda costa. Así, si en los últimos días hablábamos de Miley Cyrus como protagonista de una escandalosa actuación en los MTV Video Music Awards y un videoclip de lo más subidito de tono, ahora le toca el turno a Taylor Momsen.

Y es que la que comenzara siendo en ‘Gossip Girl’ una niña rubita, dulce e inocente, ha acabado convirtiéndose en una especie de ‘gótica moderna’ amada y odiada a partes iguales. Y ahora que la serie ya se acabó, ha radicalizado aún más si cabe ese espíritu siniestro sacando el máximo partido a su faceta de cantante como líder de ‘The Pretty Reckless’.

Por eso Taylor no ha dudado ni un segundo en posar en ‘topless’ para el póster promocional de la gira de la banda, un tour que recibe el nombre de ‘Going to hell’. Con la melena revuelta, un kilo de ‘smoke eyes’ y cubriéndose el pecho con una mano, Momsen sabe cómo llamar la atención a toda costa.