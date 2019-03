Taylor Momsen se desnuda para la portada de su nuevo disco, 'Going to Hell'

Taylor Momsen ha vuelto a sorprendernos una vez más. Y es que tras su participación en la famosa serie ‘Gossip Girl’, la cantante pasó de ser una niña dulce a una mujer rebelde.

La actriz aprovechó su cuidada figura y se desnudó para la portada del nuevo disco de su grupo The Pretty Reckless, titulado 'Going to Hell'. De espaldas, con el pelo recogido hacia un lado, con el culo al aire y una cruz en forma de flecha señalando hacia el trasero, la cantante posa como Dios le trajo al mundo.

La foto fue revelada por ella misma, quien a través de su cuenta de Twitter, quiso compartir esta espectacular portada con todos sus seguidores.

The Pretty Reckless se ha convertido en una de las bandas más populares, encabezada por Taylor que derrocha sensualidad en todas y cada una de sus apariciones. El grupo tiene pensado sacar a la venta el álbum el próximo 18 de marzo, además de planear una gira junto a Fall Out Boy por Estados Unidos y Europa.