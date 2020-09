El motivo que se esconde tras esta foto de Tamara Gorro desnuda

Tamara Gorro ha querido hacer algo inaudito que no solo ha llamado la atención por lo que es, sino por el tierno motivo que hay detrás de ello. Y es que, la influencer se ha atrevido con un sugerente desnudo integral que ha decidido publicar para celebrar que en su perfil en redes ya cuenta con la cifra de 1,8 millones de seguidores, con el que ha demostrado lo que es capaz de hacer por ellos.

Y para agradecérselo, no solo ha compartido este sutil e increíble desnudo, sino que también ha querido dedicarles unas emotivas y sinceras palabras: "¡¡1,8 MILLONES!! Esta familia cada vez crece más... No sé si os sucede, pero yo cada día me siento me siento más cerca vuestro. Compartimos más momentos, hablamos sin parar, nos conocemos, queremos y respetamos. Nos aplaudimos lo bonito y aconsejamos en lo malo. En definitiva, hemos creado un vínculo maravilloso del que, por supuesto, estoy orgullosa de él. ¡OS AMO FAMILIA VIRTUAL! PD: el tradicional #culigorri no podía faltar. #mamámolona #gracias #osamo".

Un sexy desnudo en el que únicamente ha dejado vislumbrar su silueta, donde a la altura de su trasero se ha dibujado un "1,8", que te mostramos en el vídeo de arriba, y donde, además, ha presumido de sus imponentes curvas y de sus marcados y esculpidos abdominales. Ante su imagen más provocativa, sus seguidores no han dudado en piropearla y en mandarle unos bonitos mensajes para agradecerle su especial dedicación y entrega hacia ellos.

Seguro que te interesa...

La foto más íntima de Tamara Gorro y Ezequiel Garay desnudos en la cama