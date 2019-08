Tamara Gorro ha pasado unas semanas un poco duras tras verse involucrada en un gran escándalo debido al tema de la gestación subrogada, y es que tras enzarzarse en una fuerte discusión en Twitter con una usuaria que criticaba este método, gracias al cual la televisiva tuvo a su primera hija Shaila, Gorro se ha visto obligada incluso a tomar medidas legales.

Sin embargo, también ha tenido que hacer frente a comentarios maliciosos sobre algunas de sus sugerentes imágenes, las cuales no duda en compartir en Instagram demostrando así que presume de cuerpazo y no tiene complejo alguno. Algo ante lo que no ha dudado en responder subiendo una de sus imágenes más explosivas hasta el momento, y es que en la instantánea se la ve completamente desnuda mientras hace una complicada postura de yoga.

"La Gorro al revés", ha escrito junto a la publicación, que enseguida se ha llenado de comentarios de todo tipo: "¿En qué playa has hecho esto? ", "Tamaraaaaaa!!!!! Se te olvidó el bikiniiiii!!!!!!!!", "La que vas a liar pollito, vas a salir hasta en el telediario ajjaja, guapa!", "Qué ridícula eres!! ¿No te da vergüenza con la edad que tienes hacer la payasa de esa forma...?? o "Que vulgar por dios ... Y soy de las de subir fotos atrevidas pero esto no me parece ni elegante...", han opinado sus seguidores.

