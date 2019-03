Sofía Vergara se desnuda para demostrar por qué es la mujer más sexy del mundo

Sofía Vergara ha sido coronada, recientemente, como la mujer más sexy del mundo. Ahora, posa para la portada de la revista GQ, ligerita de ropa, demostrando porqué se ha ganado dicho título.

La belleza no es la única cualidad que ha llevado a la latina al éxito. Sus aptitudes artísticas también han tenido que ver y ella lo defiende en la publicación mexicana: “Digamos la verdad. Desde los 17 años, cuando grabé mi primer comercial publicitario para Pepsi, en Colombia, he sido consciente de mi look. Mi carrera se debe a mi aspecto y no me avergüenzo de ello. Me ha abierto tantas puertas. Pero también sé que si no tuviera algo más, mi carrera habría terminado hace tiempo.”

Y es que Sofía, a pesar de su edad, se ha convertido en una de las mujeres más deseadas por ellos y envidiadas por ellas. “Es extraño. Recuerdo cuando mi madre tenía 40 años y yo la veía ya grande. Ahora me incluyen en las listas del mejor trasero junto a actrices como Mila Kunis o Megan Fox que tienen 20 años menos que yo. Eso representa una gran satisfacción para mí. Ah, ¡y yo tengo un hijo de su edad!", declara.

A pesar de su sensualidad innata, tampoco le falta elegancia a la hora de mostrar sus curvas. “Seré voluptuosa, pero en público no muestro jamás el escote o las piernas al mismo tiempo. O una cosa o la otra. Sólo un pedazo a la vez. Enseñar demasiado te puede poner en riesgo de caer en la vulgaridad”, confesaba la protagonista de 'Modern Family' y de la portada de la conocida revista. ¡Eso es un cuerpo!