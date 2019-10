Sofía Suescun no duda a la hora de explotar su lado más sensual en las redes sociales. No es la primera vez que comparte con sus seguidores un sexy desnudo pero parece que en esta ocasión a Instagram no le ha gustado su último topless y ha decidido censurar la fotografía.

La colaboradora de televisión ha hecho evidente su enfado debido al desnudo que Instagram ha borrado de su cuenta ya que en el no llevaba la parte superior del bikini y enseñaba los pezones.

Ambas imágenes (que puedes encontrar en el vídeo de arriba)pertenecen a las vacaciones en el mar de las que disfrutó este verano, en una enseña el pecho (la censurada y borrada) y en la otra el culo (que no ha sido borrada). La segunda fotografía ya cuenta con casi 140 mil 'me gusta' y más de 2.400 comentarios.

...

Seguro que te interesa...

La cruel forma en la que Sofía Suescun se burla de Gloria Camila