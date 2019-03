A Sofia Richie se le sale un pezón después de una tarde de compras

No es la primera, ni será la última… Sofia Richie ha mostrado al mundo entero uno de sus senos, el derecho para ser más concretos. Cuando se agachaba para recoger unas bolsas, tras una tarde de compras, el vestido le ha jugado una mala pasada y se le ha salido un pezón. ¿Que no te lo crees? Mira la foto.

Ya le ha pasado en repetidas ocasiones a Kim Kardashian, quien eligiendo su look no se ha dado cuenta muchas veces que no dejaba nada a la imaginación, también a la mismísima Paris Hilton en un evento público o incluso a Nicky Minaj durante un concierto… Y muchas, muchas, celebrities más.

No obstante, seguro que tampoco le importa mucho a la exnovia de Justin Bieber, quienes acaban de poner fin a su breve historia de amor. Y es que la recién mayor de edad nos tiene acostumbrados a un estilo bastante más 'agresivo' y masculino, siempre ignorando el qué dirán. Y es que como no está habituada a ir tan escotada, este descuido ha sido inevitable.