Sofia Richie: "Mucha gente realmente no sabe que soy negra"

Sofia Richie se ha convertido en la imagen de la nueva edición de la revista Complex. Una portada donde la modelo posa de lo más sensual en bikini rodeando su cuerpo con una gran serpiente.

Aunque fue muy poco lo que duró su relación con Justin Bieber, tras esta relación, la popularidad de la hija de Lionel Richie ha subido como la espuma.

Además de sacar su lado más sensual ante los flashes, Sofia ha concedido una amplia entrevista en la que trata temas relacionados con el racismo: "Soy muy clara, así que mucha gente realmente no sabe que soy negra. He estado en situaciones en que la gente dice cosas racistas, intervengo y me dicen: 'Oh, pero tú eres clara'".