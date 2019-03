Sharon Stone posa totalmente desnuda en la portada de Haper’s Bazaar

A sus 57 años Sharon Stone sigue estupenda. Así lo ha demostrado en la sesión de fotos que ha protagonizado para la edición americana de la revista Haper’s Bazaar. En ella, la actriz ha posado completamente desnuda, solo cubierta por unas cuantas joyas de Cartier y Tiffany & Co. y subida a unos clásicos Jimmy Choo.

En las fotografías, en blanco y negro, Stone ha demostrado que sigue conservando la sensualidad que tan popular la volvió en los 90, cuando cautivó al público con su interpretación en 'Instinto Básico'. A pesar de rozar los 60, la actriz, gran aficionada a la cirugía estética, ha querido demostrar con este posado que la belleza no depende de la edad: "La idea de que ser joven es la única cosa que te hace ser bella o atractiva, no es verdad. A mi edad no quiero ser una belleza eterna; quiero sentirme mujer que es lo mejor que puedo ser a mis años".

La sesión de fotos forma parte de la promoción de la nueva serie en la que participa la actriz, 'Agent X', en la que da vida a la vicepresidenta de Estados Unidos. Este es el primer gran papel de Sharon desde que sufriese una hemorragia cerebral en 2001, afección de la que ya está completamente recuperada y que le ha ayudado a ser más directa y decidida. "Ahora soy más fuerte, más mujer. Puedo resultar demasiado directa y eso asusta a la gente, pero yo no lo veo como un problema", ha dicho la actriz en la entrevista que acompaña al reportaje.