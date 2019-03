Shakira gana a Rihanna el título de la más sexy sobre el ring celebrity

Esta semana nuestra celebrity de la semana tenía a dos contrincantes de alto voltaje: Shakira vs Rihanna. Un duelo de esos que no dejan indiferente a nadie y más aún después de haberlas visto retozar sobre la misma cama en el ‘caliente’ y polémico videoclip de 'Can´t remember to forget you'.

Las dos son exóticas y derrochan sensualidad por los cuatro costados, además menean las caderas de miedo. Pero nuestra pregunta era clara: ¿cuál de las dos es la más sexy? Y vuestras votaciones lo han decidido claramente: ¡Shakira!

La colombiana se ha alzado como la ganadora y vosotros habéis dejado claro en vuestros comentarios por qué preferís a una u otra. A través de los que nos habéis hecho llegar, los tres mejores han sido:

Con la medalla de bronce…

Clara H Céspedes: “Shakira fueraaaaaa!!! Rihanna ouuuuu yeeeaaaaah!!!”

El segundo puesto es para…

Gemabepe: “ La más sexy siempre será Shakira! nadie mueve las caderas como ella, por muy guapa que sea Riri”

Y el mejor comentario ha sido…

ele44: “Si que es cierto que Rihanna es más guapa... pero yo siempre me quedaré con Shakira, aunque desde que está con Piqué me cae peor... nadie baila como ella!! No es tan fácil mover el cuerpo así... Voto por Shakira! =)”

¡Enhorabuena ele44! Y por supuesto, a la ganadora de la celebrity batalla de esta semana: Shakira.