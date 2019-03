Una sexy y salvaje Irina Shayk luce cuerpazo con los trajes de baño de ‘Agua Bendita’

No hay medio que no se haya hecho eco de esta sesión fotográfica y no es de extrañar. Irina Shayk protagoniza la nueva campaña de ‘Agua Bendita’ con los trajes de baño de su próxima colección.

Trikinis y bikinis sexys y rompedores, con motivos étnicos dónde imperan los colores flúor, son los protagonistas. Aunque, sin duda alguna, la gran estrella es la rusa que luce como nunca en mitad de la naturaleza como una auténtica gata salvaje.

Con una mirada que quita el ‘sentío’ y esos labios tan sensuales, ¿cómo no caer rendido a sus encantos? A lo que se suma un cuerpazo de infarto con el que la modelo muestra su lado más ‘hot’. ¡Qué tiemblen los termómetros!