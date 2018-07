El sexy posado de Sofía Vergara completamente desnuda

Sofía Vergara ha posado desnuda para la revista Women´s Health, además ha concedido una entrevista donde ha hablado abiertamente sobre los cambios que ha experimentado su cuerpo estos años: "Aquí está una mujer, 45, está siendo capaz de enseñar su cuerpo. No es como antes, cuando solo las chicas jóvenes eran las únicas que podían protagonizar las portadas de las revistas", decía orgullosa.

Respecto a su figura, Vergara ha confesado que no tiene un cuerpo musculado, pero tampoco busca tenerlo: "No tiene que ver con tener musculoso o abdominales. No tengo abdominales porque no necesito ser como una modelo con un cuerpo perfecto. Eso conllevaría un gran esfuerzo".

La mujer de Joe Manganiello ha demostrado una vez más que ella sí tiene sentido del humor al culpar a sus tetas de no tener un cuerpo atlético: "No sé si soy fuerte. Tengo las rodillas mal y apenas puedo hacer flexiones. Ojalá pudiera ser más atlética, pero cuando naces con esta tetas gigantes… Las tengo desde los 13, y solo han hecho que crecer en el embarazo", dice Sofía.

Aunque la actriz tenga un cuerpazo ha asegurado que el peor momento del día es cuando le toca ir al gimnasio para ponerse en forma: "Es una tortura para mí. Estoy de mal humor dos horas antes de ir, cuando estoy allí y cuando acabo porque eso significa que tengo que organizar la siguiente clase pero lo bueno es que Joe ha montado un bonito gimnasio en mi casa para que no tenga ninguna excusa".

En cuanto a los cambios que el cuerpo sufre a causa de la edad, esto es lo que ha dicho Vergara: "Tengo 45, por mucho que quieras, en estos momentos de la vida, no puedes ser perfecto. No es que lo odies, o que te ponga triste, pero es nuestra realidad. Cambiamos, lo he visto con mi cuerpo", y ha añadido que la clave es no intentar ir contracorriente y aceptar la edad que uno tiene: "Yo quiere aparentar la edad que tengo, pero quiero verme genial. Pienso que si te obsesionas con parecer más joven constantemente al final te volverás loca", confesaba.