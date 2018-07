La sexy hermana de J Balvin revoluciona las redes sociales

UNA HERMANITA DE LO MÁS 'HOT'

Aunque no se dedica al mundo de la música como su hermano, Carolina Osorio Balvin, la hermana de J Balvin triunfa en el mundo 2.0. Una guapa odontóloga que gracias a sus sensuales fotos está conquistando a miles de seguidores. Y es que aunque ella no es la famosa de la familia, sus fotos parecen no decir lo mismo: ¡sus instantáneas nada tienen que envidiar a las de las hermanas Kardashian!